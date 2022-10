Febelfin adresse une mise en garde contre la fraude au compte à sécurité renforcée et le phishing à la carte bancaire à domicile, actuellement en hausse dans le pays.

"Une banque ou ses employés ne demanderont jamais aux clients aucun de leurs codes, ni ne les inciteront à effectuer des virements", rappelle mardi la fédération belge du secteur financier.

"Les cas rapportés de personnes victimes d'escroquerie en ligne, par téléphone, voire à leur domicile continuent d'augmenter. Par un subterfuge, ces personnes se trouvent amenées à transférer des sommes vers un faux compte dit à sécurité renforcée. Ou, mises en confiance par un prétendu employé de leur banque venu régler le problème à leur domicile, elles lui confient leurs codes bancaires personnels", explique Febelfin.

L'escroc n'a alors plus qu'à vider les comptes bancaires de ses victimes et à disparaître avec l'argent. Malheureusement, au moment où celles-ci se rendent compte de l'arnaque, il est souvent déjà trop tard.

La fraude au compte à sécurité renforcée, dont les victimes sont très souvent des seniors, commence généralement par un message de phishing (hameçonnage) que les cybercriminels vont adresser par courriel, sms, via Whatsapp ou les médias sociaux, précise la fédération.

