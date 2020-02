En investissant en Bourse de façon périodique, vous limitez le risque d'un mauvais timing pour vous engager. La plupart des banques proposent des formules permettant d'investir mensuellement un petit montant.

Outre la diversification entre plusieurs catégories d'actifs, régions et secteurs, l'étalement des investissements dans le temps est une bonne chose. Toute la difficulté consiste à choisir le moment idéal pour débuter.

Outre la diversification entre plusieurs catégories d'actifs, régions et secteurs, l'étalement des investissements dans le temps est une bonne chose. Toute la difficulté consiste à choisir le moment idéal pour débuter. Le fait d'investir en Bourse petit à petit permet, d'une part, de limiter considérablement les conséquences d'un mauvais timing, d'autre part, de protéger votre portefeuille contre la volatilité des marchés financiers. Autre avantage de l'étalement périodique : pas besoin de débourser d'emblée la totalité du montant. La plupart des banques proposent un plan d'investissement automatique, par exemple le versement mensuel de 50 euros dans un ou plusieurs fonds. Certaines banques proposent de choisir à la carte. D'autres gèrent pour vous des portefeuilles modèles adaptés à votre profil de risque spécifique. Pour ce genre de plan d'investissement, vous ne payez que les frais d'entrée habituels liés aux fonds sélectionnés. Certains acteurs, comme Evi, Keytrade Bank et MeDirect Bank, ne facturent aucun frais. Le montant minimum à verser varie d'une banque à l'autre. Evi et MeDirect Bank imposent un premier versement de 1.000 et 2.500 euros respectivement. Il est généralement possible de modifier gratuitement le montant des versements périodiques et leur fréquence en fonction de votre capacité et de vos souhaits. Il est aussi possible de suspendre ou de mettre un terme au plan d'investissement quand bon vous semble. Bref : vous constituez votre capital à votre rythme. Voici un aperçu des conditions imposées par 15 banques proposant cette formule. Argenta a lancé son Invest Plan fin novembre 2019. " Le plan permet d'investir automatiquement dans les compartiments de notre fonds principal Argenta Portfolio, explique la responsable presse Mieke Winne. C'est un portefeuille mixte avec une répartition internationale, géré conformément au profil de risque, de very defensive à dynamic. Quelque 4.500 clients ont déjà souscrit à notre plan d'investissement. " Axa Bank vous donne également la possibilité d'investir périodiquement. Vous n'êtes pas lié à un portefeuille modèle mais pouvez choisir parmi les fonds de l'institution Axa Investment Managers et deux fonds de fonds Architas. Les canaux numériques vous donnent accès à six sicav et, en agence, vous pouvez choisir parmi 30 produits différents. Ces produits peuvent être combinés à l'infini dans un seul et même plan. Avec Belfius Flex Invest Plan, vous investissez également un montant fixe chaque mois dans un ou plusieurs fonds au choix. Vous avez ainsi accès à une septantaine de compartiments différents, parfaitement adaptés aux différents profils de risque. Ce plan d'investissement permet également d'investir périodiquement dans un portefeuille modèle durable: Candriam Sustainable. A vous de choisir entre trois variantes de risque. Le Plan d'investissement Beobank est accessible à partir de 50 euros par mois. Vous choisissez à la carte dans une sélection de 35 fonds environ, sélectionnés par Beobank chez différents gestionnaires sur la base d'une série de critère qualitatifs et quantitatifs. La sélection répond à tous les profils de risque. La philosophie 'architecture ouverte' (vous n'êtes pas lié à une seule banque) constitue un atout important, selon nous. Le plan d'investissement Flexinvest de BNP Paribas Fortis permet d'investir systématiquement un montant mensuel de 30 euros ou plus. A vous de choisir parmi les 200 fonds proposés par la banque. Il est également possible d'appliquer cette formule de placements répartis dans un portefeuille modèle durable de cinq compartiments différents : BNP Paribas B Strategy Global. Le client de bpost bank qui souhaite investir de façon périodique via la formule Ritmo Invest, a le choix entre deux fonds : bpost bank Fund Global Income et BNPP B Strategy Europe SRI Neutral. Ces sicav sont gérées par BNP Paribas Investment Partners Belgium. Ces fonds neutres en termes de risques investissent internationalement dans toutes sortes de classes d'actifs. La banque coopérative Crelan étale vos placements dans le temps dans le cadre d'un contrat d'investissement. " Une formule flexible selon laquelle vous investissez régulièrement un même montant dans un ou plusieurs fonds, explique le porte-parole Leo De Roeck. Nous donnons à l'investisseur le choix entre 80 sicav de cinq gestionnaires différents. Il peut ainsi combiner jusqu'à cinq fonds par plan d'investissement. " Avec Deutsche Bank, vous investissez le montant de votre choix, à partir de 100 euros par mois. Soit vous investissez dans un portefeuille modèle adapté à votre profil, sélectionné chez trois gestionnaires de fonds (Private Invest Stability de Luxcellence Management Company, DWS Concept Kaldemorgen et Pictet Security P), soit vous choisissez vous-même parmi les 90 fonds de la sélection DB Best Advice. Evi est la banque en ligne du gestionnaire de patrimoine et conseiller en investissement Van Lanschot. Vous choisissez parmi cinq portefeuilles modèles constitués par les gestionnaires de patrimoine de Van Lanschot, de "axé sur le revenu " à " offensif ". La première mise minimum est de 1.000 euros mais les versements suivants peuvent débuter à 50 euros. Atout important: pas de frais d'entrée. Avec ING Focus Plan, vous investissez automatiquement, à votre propre rythme, selon vos desiderata. Ce plan d'investissement ne prévoit pas de portefeuille modèle pour le moment. Le choix se fait donc à la carte parmi 30 fonds (compartiments) d'ING ou NN Investment Partners, en fonction de votre profil de risque. Si vous le faites en ligne plutôt qu'en agence, les possibilités sont plus réduites. KBC a conçu une formule flexible permettant d'investir à intervalles réguliers. Comme la plupart de ses concurrentes, la banque vous propose soit le choix de fonds à la carte (200 environ), soit un portefeuille modèle diversifié et équilibré sélectionné par KBC Asset Management sur base de votre profil de risque. Le plan d'investissement KBC a déjà été souscrit par 300.000 clients. Pour son plan d'investissement périodique, Keytrade Bank vous donne le choix entre 40 sicav de 22 gestionnaires de fonds. A moins que vous ne préfériez un des quatre portefeuilles modèles constitués à partir d'une corbeille de fonds triés sur le volet, émanant de différents gestionnaires, adaptés à trois profils de risque spécifiques. Il existe aussi une option durable. Pas de frais d'entrée. MeDirect, la banque en ligne qui propose une sélection de 60 gestionnaires de fonds, dispose également d'un portefeuille modèle pour les investisseurs périodiques.Comme dans le cas de Keytrade Bank, il est constitué d'une corbeille de fonds sélectionnés auprès de plusieurs gestionnaires, sur base du profil de risque visé. Pas de frais d'entrée mais le premier versement doit être de 2.500 euros minimum. La banque privée Nagelmackers propose à ses clients d'investir périodiquement à partir de 50 euros par mois, trimestre ou semestre dans le cadre du Future Invest Plan. Ils ont le choix entre 28 sicav, aussi bien des fonds de la maison que des fonds d'autres gestionnaires. Les frais d'entrée ne dépassent pas 2,5%. Certains fonds premium imposent une mise de départ minimale de 75.000 euros, mais c'est plutôt l'exception. Les clients de vdk bank peuvent également augmenter systématiquement leur capital grâce à l'Opbouwplan. L'argent est investi dans un ou plusieurs fonds au choix. Vdk bank leur donne accès à 11 sicav originaires de huit gestionnaires de fonds. Les frais d'entrée standard s'élèvent à 1% à condition d'effectuer au moins quatre versements par an (de 50 euros minimum).