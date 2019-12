Les "trackers", ou fonds indiciels cotés en Bourse (ETF), facturent de frais nettement inférieurs aux fonds d'investissement traditionnels que les banques proposent à leurs clients. Nous avons interrogé deux spécialistes sur la place à donner à ces produits dans un portefeuille.

Le premier fonds indiciel coté en Bourse a vu le jour en 1993, avec le lancement du SPDR - prononcez " Spider " - S&P 500 Trust ETF par State Street Global Advisors. Ce tracker répliquait les performances de l'indice S&P500 des 500 plus grandes entreprises américaines. Le Spider américain est toujours l'ETF le plus grand et le plus populaire au monde.

...