Les banques et les courtiers font tout leur possible pour attirer les investisseurs débutants. De BUX à ING Belgique, chacun est à la recherche d'investisseurs qui souhaitent placer de petits montants. Et l'opérateur des bourses Euronext envisage de faciliter les échanges d'actions.

1. ING Belgique est-elle en train de déclencher une guerre des prix dans son secteur ?Probablement pas. ING Belgique réduit ses frais pour les petites transactions sur Euronext Bruxelles, Paris et Amsterdam de 0,5 à 0,35 pour cent pour les clients utilisant l'application Self Invest. Le montant minimum par transaction passe de 20 à 1 euro. Une décision qui permet à ING d'attirer les petites transactions de quelques centaines à quelques milliers d'euros.La grande banque belge est plutôt late to the party. L'été dernier, Belfius, une banque de la même envergure, a lancé Re=Bel, une application d'investissement qui permet à ses clients de négocier des actions belges pour un montant pouvant atteindre 2 500 euros par ordre. Six mois plus tard, Re=Bel compte déjà 35 000 utilisateurs. KBC dispose d'une telle plateforme depuis des années, Bolero. À 7,5 euros pour les ordres jusqu'à 2 500 euros, les frais sont légèrement plus élevés que ceux de Re=Bel et Self Invest.Toutefois, pour effectuer une comparaison équitable des prix, nous devons prendre en compte deux autres facteurs en plus des frais de courtage : les frais de gestion et le coût d'un compte courant. Pour utiliser l'application Self Invest, les clients doivent d'abord ouvrir un ING Lion Account. Celui-ci coûte 1,9 euro par mois, mais est gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans. Contrairement à KBC et Belfius, ING Belgique facture également des droits de gestion de 0,024 2 pour cent pour les actions de son application d'investissement, avec un minimum de 0,25 euro par ligne dans le portefeuille.Des quatre grandes banques, BNP Paribas Fortis est la seule à ne pas disposer d'une alternative bon marché avec un nom à la mode pour les clients qui veulent investir par eux-mêmes. ING n'est pas en concurrence avec des briseurs de prix tels que BUX et DeGiro qui desservent le marché belge à partir des Pays-Bas. L'inconvénient de ces courtiers travaillant avec des comptes étrangers est l'obligation de déclarer et de payer la taxe sur les opérations boursières (BUX) et de déclarer le précompte mobilier dans la déclaration d'impôt (BUX et De Giro pour les actions non belges).2. Les actions fractionnées américaines vont-elles s'imposer ?Probablement. BUX a annoncé la semaine dernière qu'il était le premier courtier européen à permettre la négociation d'actions fractionnées. Le terme "premier" n'est pas tout à fait exact, mais nous devrions peut-être commencer par expliquer ce que sont les actions fractionnées. Comme leur nom l'indique, il s'agit de fractions d'actions. Aux États-Unis, quelques fractions d'actions ou morceaux d'actions sont cotés en bourse depuis la fin des années 90. Ces morceaux résultaient parfois d'opérations telles que les divisions d'actions, par exemple. En Europe, seules les actions entières sont négociées sur les marchés boursiers.Le courtier américain Interactive Brokers a donné aux actions fractionnées un nouveau souffle en 2019. Depuis, des courtiers américains tels que Robinhood et Charles Schwab ont pris le train en marche. Les investisseurs novices ne disposent pas toujours de 3 300 euros pour acheter une action Amazon, par exemple. Fractionnée, l'action Amazon devient plus accessible à un public plus large.BUX a annoncé la semaine dernière qu'il était le premier courtier européen à permettre la négociation d'actions fractionnées.Amazon pourrait proposer des actions fractionnées de son plein gré, mais il semblerait que proposer des actions chères et pratiquement inaccessibles est devenu un point d'honneur pour les grandes valeurs technologiques américaines. En Belgique, le fabricant de biscuits Lotus Bakeries n'a pas envie de diviser ses actions, de près de 5 600 euros, en actions moins chères, malgré une demande récurrente lors de l'assemblée des actionnaires. Les actions fractionnées offrent alors une solution.Interactive Brokers a de nombreux tentacules, dont certaines en Europe. Lynx, par exemple, est un introducing broker ou un lien entre les investisseurs belges et néerlandais et le courtier américain. Mexem est une autre vitrine d'Interactive Brokers, qui a quelques clients dans les Pays-Bas. Mexem proposait déjà depuis un certain temps la négociation de fractions d'actions. Chez Lynx, il existe un tarif pour les actions fractionnées dans la liste des tarifs, mais un test dans la pratique a montré que les actions fractionnées ne sont pas accessibles aux investisseurs belges.Interactive Brokers est un acteur international de grande envergure, ce qui lui permet de proposer des transactions fractionnées sur de grandes valeurs américaines. Ils peuvent acheter une partie d'une action Amazon pour vous, et vendre le reste des morceaux aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou dans un autre pays où ils opèrent. Pour les actions moins liquides, qui ne changent pas autant, c'est beaucoup plus difficile. Sam Hollanders, du site comparatif BrokerTarieven.be, n'est pas un grand fan des actions fractionnées : "En tant qu'investisseur, j'ai du mal à supporter la rupture que cela implique entre l'investissement dans les entreprises et le commerce des actions. Les actions deviennent des produits financiers plus qu'une preuve de propriété."3. Les investisseurs peuvent-ils également acheter des morceaux d'actions européennes ?Pas encore. Les clients de BUX peuvent s'offrir des morceaux de certaines actions américaines depuis la semaine dernière. À l'avenir, l'investissement fractionné dans les ETF et les actions européennes sera également possible via l'application BUX Zero. "Nous ne travaillons pas avec des produits dérivés", peut-on lire. "Nous sommes en train de construire l'infrastructure adéquate avec notre partenaire ABN-AMRO Clearing Bank, afin de pouvoir permettre l'investissement fractionné dans les actions européennes et dans les ETF."Les fractions des actions européennes ne sont pas encore négociées sur les marchés réglementés. "Euronext examine cette question", explique Pascal Brabant, un porte-parole d'Euronext. "Nos partenaires LCH et EuroCCP ne peuvent pas compenser les fractions d'actions sur leurs systèmes." La compensation est une partie du traitement en coulisses des ordres de bourse : fusion des ordres, radiation pour s'assurer que l'argent et les titres peuvent passer en même temps et que chaque investisseur recevra ce à quoi il a droit.Sam Hollanders : "Les plus gros inconvénients des actions fractionnées sont la liquidité, car vous ne pouvez acheter qu'au prix du marché en vigueur (via des ordres de marché) et le risque de contrepartie. Il y a moins d'investisseurs qui investissent dans des fractions que dans des actions entières. Obtiendrez-vous un bon prix pour vos fractions si vous voulez les revendre ? BUX a l'intention d'autoriser des ordres autres que les ordres au marché, tels que les ordres limités, pour lesquels il convient de donner un prix maximum à l'avance. Vérifiez également avec soin s'il existe un risque de contrepartie. Les actions complètes sont réellement à votre nom et ont repris sur votre compte titres. Les fractions d'actions figurent généralement dans le bilan du courtier. Quid de BUX ? "Supposons que vous achetiez 0,7 action d'Apple avec BUX Zero, nous créditons alors votre compte de 0,7 action. Nous détenons ensuite les 0,3 % restants de l'action. Si quelqu'un d'autre commande 0,3 action plus tard, nous pouvons directement vendre cette action", déclare un porte-parole de BUX.