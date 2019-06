Forts d'une longue expérience dans le secteur, Marc Langeveld et Siddy Jobe sont à l'origine d'un fonds technologique auprès de la société de gestion d'actifs Econopolis. "Les investisseurs n'ont pas besoin de nous pour trouver un Amazon ou un Google. Mais ils ne connaissent généralement pas encore les sociétés prometteuses du subtop."

Ces dernières années, les entreprises technologiques ont tellement brillé en Bourse que les actions stars Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google (officiellement Alphabet) ont été réunies sous l'abréviation FAANG. Or, elles ont aussi provoqué de vives controverses. Pensez au débat sur la vie privée et à la critique sur la position dominante d'Amazon, d'Apple et de Google. Par ailleurs, le battage médiatique concernant l'entrée en Bourse des applis très déficitaires Uber et Lyft rappelle la bulle Internet des années 2000.

...