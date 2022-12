Selon un vieil adage boursier, les investisseurs achètent quand les canons grondent, et vendent quand retentit le clairon de l'armistice. Avec une guerre dans notre jardin et une crise énergétique qui met à genoux les entreprises et les familles européennes, il n'est toutefois pas facile de trouver le courage d'investir des économies parfois durement accumulées.

Tout dépend pourtant de vos échéances. Si vous désirez acheter une nouvelle voiture l'année prochaine ou vous offrir une maison pour loger votre famille qui s'agrandit, vous êtes soumis à une pression conjoncturelle. Si vous investissez pour offrir un meilleur avenir à vos enfants ou petits-enfants, d'autres perspectives se dégagent.

Sur notre couverture, ce couple d'une mère et son enfant regardant l'horizon symbolise parfaitement le temps qui vous est offert pour entretenir et faire fructifier vos investissements. Vous n'attendez pas de profits rapides, vous pouvez planter vos graines avec attention, sur la durée, investissant dans une sélection diversifiée d'entreprises dont la vision est également la création de valeur à long terme à destination de leurs actionnaires.

Il peut également s'avérer plus facile de prendre les bonnes décisions si vous économisez non pas pour vous-même mais pour la prochaine génération. Comme chaque individu en ce bas monde, un investisseur peut se découvrir parfois victime de ses émotions et ne pas prendre les décisions les plus rationnelles. Si vous investissez pour vos enfants ou vos petits-enfants, et donc à très long terme, sans doute parviendrez-vous à contenir davantage ce trop-plein d'émotions. Une vision indispensable, que vous investissiez d'ailleurs pour vous-même ou votre famille.

Aujourd'hui, certes, l'horizon paraît encombré d'incertitudes. L'Ukraine et la Russie déposeront fatalement les armes un jour mais nul ne sait encore quand ; l'Union européenne travaille d'arrache-pied à la transition énergétique mais on ignore encore l'échéance d'un continent autosuffisant ; les banques centrales luttent contre l'inflation en rendant le crédit plus cher mais tordent le cou à l'économie... Et donc, personne ne sait où tout cela va finir. Mais si l'histoire de la Bourse est prodigue en leçons à retenir, c'est bien avec celle-ci: tout finit toujours par s'arranger.

