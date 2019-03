Investir: le changement climatique est aussi une opportunité

Les performances ont enregistré un redressement notable depuis le début de l'année.

Les effets du changement climatique sont désormais ressentis par un nombre croissant de personnes autour du monde. Et dans le monde de l'investissement, les produits permettant de s'exposer sur cette thématique constituent désormais un secteur thématique à part entière, avec sept produits commercialisés. Trois produits dominent assez largement cette catégorie, avec des actifs sous gestion qui se comptent en centaines de millions d'euros et des notations Morningstar de quatre étoiles justifiées par des performances annualisées supérieures à 11% sur la dernière décennie. Ces trois fonds se caractérisent également par des équipes de gestion expérimentées, les gestionnaires étant à la tête de ces produits depuis plus de 10 ans. L'année 2018 a été plus difficile pour ces fonds, mais ils ont enregistré un rebond notable depuis le début de l'année, avec une progression moyenne de 13,7% depuis le début janvier.

