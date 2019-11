Trois chercheurs américains accusent le géant des services financiers de ne pas classer correctement les fonds obligataires, qui déclareraient des portefeuilles beaucoup plus sûrs que ce qu'ils détiennent en réalité.

Un groupe de chercheurs universitaires américains a pris pour cible Morningstar, le géant des services financiers, affirmant que la société persuade les investisseurs d'acheter des produits non adaptés en sous-évaluant le niveau de risque de nombre de fonds qu'elle note. Dans une étude publiée récemment, les professeurs Huaizhi Chen, Umit Gurun et Lauren Cohen faisaient remarquer que Morningstar se fonde sur des autoévaluations fournies par des fonds américains à revenu fixe pour établir sa classification. En recoupant ces données avec celles qui doivent être déposées auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) comme la loi américaine l'exige, les chercheurs ont découvert que de nombreux fonds ont déclaré à Morningstar un nombre plus élevé d'obligations notées triple A et double A que ce qu'ils détiennent en réalité.

