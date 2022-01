Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions en matière d'investissements aux spécialistes en investissements de l'Initié de la Bourse. Nous reprenons ci-après quelques-unes des questions reçues récemment ainsi que les réponses données.

Je souhaite commencer à investir en suivant votre stratégie. Comment faire ?

Nous vous recommandons de miser dans un premier temps sur les valeurs de notre portefeuille qui ont toujours un rating 1, c'est-à-dire "Digne d'achat". Afin d'éviter d'investir pile au mauvais moment, vous pouvez étaler vos achats en commençant par les actions avec la plus haute pondération dans les trois thématiques de notre portefeuille modèle (or et métaux, valeurs de base et vieillissement). Ensuite, vous pourrez aborder les plus petites positions, suivre les transactions dans notre portefeuille et/ou investir en fonction de nos sélections ponctuelles comme notre top 10 pour 2022.

L'action Umicore est-elle intéressante au cours actuel ?

À court terme, les perspectives sont assez bouchées pour le spécialiste des catalyseurs et cathodes pour batteries. D'une part, la pénurie de semi-conducteurs freine la production automobile. D'autre part, le groupe a admis avoir commis une erreur stratégique au niveau des batteries. Il avait surtout misé sur les cathodes à teneur moyenne en nickel, mais le marché s'est tourné plus vite que prévu vers les batteries à haute teneur en nickel. Sa croissance sera donc inférieure au marché (des voitures électriques) en 2022-2023 et sa rentabilité sera limitée par la nécessité de réaliser des investissements. Cela lui permettra toutefois de se repositionner pour le plus long terme avec une croissance qui devrait aussi être soutenue par son récent partenariat avec le groupe Volkswagen à partir de 2024-2025. Sur repli, le titre Umicore peut donc être intéressant pour les investisseurs de long terme.

Je possède quelques actions ASML. Quelles autres valeurs intéressantes sont actives dans le secteur des semi-conducteurs ?

Dans le domaine des équipementiers semi-conducteurs, outre ASML, on peut citer ses compatriotes ASM International et BE Semiconductor. La valorisation d'ASM International est plus tendue, mais l'entreprise profite directement des importants investissements du secteur. Plus actif dans l'assemblage et l'emballage, BE Semiconductor intervient en fin de processus et présente une valorisation un peu moins élevée. À terme, il devrait profiter de son leadership technologique dans l'intégration hybride, une nouvelle technologie d'assemblage notamment destinée à l'intelligence artificielle et à la 5G. Au niveau des grands producteurs mondiaux, TSMC (Taiwan Semi Conductors Co) est bien positionné en termes d'exposition, mais Samsung est plus attractif en termes de valorisation. Infineon (numéro un mondial des puces automobiles) est un choix intéressant aussi au niveau des concepteurs/producteurs de puces. En position plus spéculative, X-Fab (la cousine de Melexis cotée sur Euronext Paris) n'est pas inintéressante avec sa reconversion stratégique vers la production de puces automobiles, industrielles et médicales, des segments porteurs.

