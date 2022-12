La hausse des rendements obligataires a permis le lancement de nombreux fonds à maturité fixe, qui restent une opportunité intéressante pour les investisseurs à la recherche de rendement couplé à une prise de risque faible.

Les fonds obligataires à échéance sont une catégorie de produits un peu particulière. Leur principe est de sélectionner des émissions obligataires d'entreprise durant la phase de souscription du fonds, et de les conserver jusqu'à la date d'échéance de ce dernier. La sélection des différentes lignes peut être plus ou moins agressive, et donc viser principalement des émetteurs de bonne qualité (investment grade), ou bien se risquer vers des émetteurs à haut rendement, moins bien notés chez les agences de notation. Ces fonds vont détenir plusieurs dizaines de lignes (voire plus de 100 pour certains), avec une date d'échéance qui correspond à celle du fonds. Pour un fonds à maturité 2028, le portefeuille va ainsi être essentiellement constitué d'émissions obligataires dont le remboursement se matérialisera entre 2027 et 2028. Si la sélection des différentes lignes est bonne et qu'aucun défaut n'est à déplorer dans le portefeuille, l'objectif des gestionnaires sera généralement de détenir ces différentes lignes jusqu'à l'échéance normale de l'émission, ou jusqu'au remboursement anticipé par l'émetteur. Cette manière d'opérer permet généralement d'immuniser totalement le portefeuille des fluctuations de la valeur des obligations sur les marchés financiers, et donc des décisions qui peuvent être prises notamment par la Banque centrale européenne. En effet, si le cours d'une obligation peut varier tout au long de sa vie, le remboursement du capital est fixé contractuellement lors de l'émission. Donc même si la valeur de marché d'une obligation diminue, il suffit de la conserver jusqu'à son terme pour récupérer 100% du capital prêté, à condition bien entendu que l'émetteur ne fasse pas défaut. Et dans l'intervalle, les investisseurs vont bénéficier des coupons annuels qui seront versés par les différents emprunteurs, ce qui permet une excellente visibilité sur les versements et la rentabilité annualisée du produit. Les gestionnaires auront également l'opportunité d'intervenir sur le portefeuille après le lancement, avec la possibilité de réaliser des arbitrages s'ils estiment que les conditions financières de l'émetteur se sont détériorées. Et en cas de remboursement anticipé, ils pourront également réinvestir, tout en restant fidèles dans la nécessité de ne pas dépasser la date d'échéance du fonds. Durant la dernière année, ce fonds va ainsi être progressivement investi en placements monétaires.Les fonds à maturité sont des alternatives particulièrement intéressantes lorsque les rendements obligataires sur la dette d'entreprise ont fortement monté et qu'une sortie de crise se profile. Ils avaient été logiquement une des classes de fonds les plus populaires suite à la grande crise financière de 2008, et il n'est donc pas étonnant que la remontée des rendements obligataires de ces derniers mois ait poussé plusieurs sociétés de gestion à proposer de nouveau ce genre de produits.De nombreux fonds sont encore dans leur phase de collecte à l'heure actuelle, une opportunité dont les investisseurs doivent profiter durant les prochains mois avant que la période de souscription se termine et que ces produits soient définitivement fermés aux nouveaux investisseurs. Tôt ou tard, nous allons également assister à un rebond des marchés boursiers et obligataires, qui s'accompagnera d'un resserrement des rendements sur la dette d'entreprise, et qui rendront moins intéressant le lancement de tels produits. Edmond de Rothschild AM (EdRAM) a ouvert la souscription du fonds Millesima World 2028 depuis le mois de juin dernier, avec l'objectif de dégager un rendement actuariel brut tournant autour de 7%, et ce jusqu'à l'échéance prévue au 31 décembre 2028. L'exposition sur plus de 100 lignes est mondiale (y compris sur les émetteurs émergents) et concentrée sur les émetteurs à haut rendement. Il s'agit du dixième fonds à échéance lancé par EdRAM depuis 2008, avec une collecte qui a totalisé plus de 2 milliards d'euros au fil des années. La souscription restera ouverte jusqu'en mai 2023 à condition que les actifs sous gestion ne dépassent pas 150 millions d'euros. "Depuis le début de l'année, les primes de crédit ont augmenté de 3 à 6% sur les émissions à haut rendement, ce qui nous autorise aujourd'hui à proposer un rendement actuariel brut très attractif sur ce type de produit, souligne Benjamin Conquet (EdRam). Le contexte actuel nous permet également de ne pas devoir descendre vers les notations les plus faibles pour proposer un rendement attractif. Parmi les émetteurs de moindre qualité, nous privilégions les secteurs qui vont être plus résilients dans un contexte de récession." La différence entre le taux moyen des obligations investment grade et le taux souverain allemand d'une maturité comparable a fortement augmenté ces derniers mois, et semble déjà intégrer une forte hausse des défauts de crédit durant les prochaines années. Par rapport à 2008, les entreprises européennes ont généralement renforcé leur santé financière et elles ont largement profité du mouvement de baisse des taux obligataires entre 2012 et 2021 pour renégocier une grande partie de leur dette financière sur des maturités plus longues. Sur le haut rendement, seulement 2% du stock d'émission arrivera ainsi à échéance en 2023, et 15% en 2024. "Les rendements dans l'investment grade atteignent aujourd'hui des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis la crise de la dette périphérique en 2011-2012, indique Philippe Lomné, responsable de la gestion des obligations privées chez Rothschild & Co AM. Le marché anticipe aujourd'hui 10% de taux de défaut au cours des cinq prochaines années sur ce segment alors qu'historiquement, la moyenne observée sur une période similaire se situe plutôt autour de 1%, avec un pic à 4% lors de la faillite de Lehman Brothers. Le pessimisme du marché sur le taux de défaut des entreprises européennes nous semble très largement exagéré." Sur cette base, Rothschild & Co Asset Management a lancé R-co Target 2028 IG durant le mois de septembre dernier et propose un investissement sur la dette investment grade (de meilleure qualité) en visant un rendement supérieur à 5% par an. C'est le huitième fonds à échéance lancé par Rothschild a Co AM depuis 2008. Depuis son lancement, la stratégie a déjà rassemblé des encours supérieurs à 350 millions d'euros, avec une date de souscription qui a récemment été raccourcie jusqu'au 31 décembre 2023. A noter que le fonds R-co Thematic Target 2026 HY (sur les obligations à haut rendement) est également toujours ouvert à la souscription. Enfin, la Française AM propose depuis 2020 son fonds à échéance La Française Rendement Global 2028 plus, un produit dont la souscription devrait rester ouverte jusqu'en juin 2024 si les conditions du marché restent favorables. Ce produit fonctionne toutefois un peu différemment. Le fonds investit sur la dette à haut rendement, mais les coupons sont ensuite réinvestis sur les marchés boursiers au niveau mondial. La performance à l'échéance va donc avoir une composante qui sera liée à la performance des marchés boursiers.