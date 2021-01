Pour les géants de la tech, l'année 2020 a été synonyme d'opportunités avec l'accélération de l'e-commerce, du télétravail et de toutes les applications numériques en général.

Selon le classement Bloomberg Billionaires, les 500 personnes les plus fortunées du monde se sont enrichies de 1.800 milliards de dollars en 2020. En haut du classement, on retrouve Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla), Bill Gates (Microsoft) et Mark Zuckerberg (Facebook). Le seul intrus dans le top 5 ou club des centimilliardaires est Bernard Arnault (LVMH). Pour les géants de la tech, l'année 2020 a été synonyme d'opportunités avec l'accélération de l'e-commerce, du télétravail et de toutes les applications numériques en général. Elon Musk a vu sa fortune passer de 27,5 à 167,2 milliards de dollars en l'espace d'un an grâce à la multiplication par 7,5 du cours de Tesla. Par ailleurs, Stéphane Bancel, CEO de Moderna, et Ugur Sahin, fondateur de BioNTech, ont fait leur entrée dans le club des milliardaires alors que leur entreprise respective a remporté la course au vaccin. Mais même parmi les milliardaires, les inégalités augmentent. Autrefois porte-drapeau européen, l'Espagnol Amancio Ortega (Inditex - Zara) a perdu près de 7 milliards de dollars. Charles Koch et sa belle-soeur Julia Koch (Koch Industries: chimie, énergie, matières premières) chacun plus de 5 milliards. Carlos Slim (télécoms) ne s'en sort pas mieux, sa fortune s'étant dépréciée de près de 20 milliards depuis qu'il a été nommé personne la plus riche du monde en 2010. Pour faire fortune, le seul chemin est désormais la technologie... à condition de se taire. Depuis qu'il a écorné le régime chinois dans un discours en octobre, Jack Ma (Alibaba) a disparu des radars, dû annuler l'introduction en Bourse d'Ant Group et perdu près d'un cinquième de sa fortune. Ce qui pose question à l'investisseur qui souhaiterait miser sur la tech chinoise.