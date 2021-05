L'application allemande d'investissement Trade Republic, comparable à l'Américaine Robinhood, veut toucher tous les Européens et donc être également active en Belgique. L'entreprise a levé 900 millions de dollars pour s'attaquer au Vieux Continent, a-t-elle annoncé.

La date d'arrivée de l'application en Belgique n'est pas encore précisée. Le quotidien De Tijd évoque le mois de septembre. L'application Trade Republic permet d'investir facilement et à frais réduits. Au cours des deux dernières années, elle a séduit un million de clients en Allemagne, en France et en Autriche. Le montant des actifs sous gestion s'élève à 6 milliards d'euros et selon l'entreprise, la moitié des utilisateurs n'avaient jamais investi auparavant. Trade Republic permet d'investir en actions mais également dans les cryptomonnaies.