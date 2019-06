Les entreprises qui respectent l'environnement, la société et les règles de bonne gouvernance réalisent de meilleures performances en Bourse. C'est ce qui ressort de l'étude des gestionnaires d'actifs.

La société française de gestion d'actifs La Financière de l'Échiquier (LFDE) a examiné si l'investissement socialement responsable (ISR) est plus rentable pour ses fonds que l'investissement traditionnel. Pour mesurer la durabilité d'une entreprise, les investisseurs utilisent généralement les critères ESG (Environmental, Social et Governance), c'est-à-dire l'environnement, la société et la bonne gouvernance.

...