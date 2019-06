L'or à son plus haut niveau en plus de cinq ans

Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau en plus de cinq ans après l'annonce de la Réserve fédérale américaine selon laquelle elle se tenait prête à agir pour soutenir l'économie, laissant la porte ouverte à une future baisse de taux. L'once (31,1 grammes) s'échangeait ainsi à Singapour contre 1.394 dollars, un plafond qui n'avait plus été atteint depuis septembre 2013.

5 Fois partagé

Fois partagé













Le prix de l'or est sans cesse tiré à la hausse par l'incertitude mondiale, le précieux métal constituant une valeur refuge pour les investisseurs. Les analystes estiment que le cours pourrait encore monter en réaction à la politique monétaire menée par les banques centrales. En septembre 2011, le prix de l'or avait atteint son summum historique, soit 1.900 dollars.