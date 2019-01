La Belgique doute de la protonthérapie, IBA dégringole

La protonthérapie est une forme de radiothérapie consistant à irradier une zone à partir d'un faisceau de protons. Son utilisation se concentre en oncologie où elle est réputée être plus précise que les rayons X, permettant d'épargner les tissus sains autour de la tumeur. Les principales utilisations sont ainsi envisagées chez les enfants ainsi que pour les cancers tête et cou, du sein gauche (proche du coeur), du poumon et de la prostate, les tumeurs gastro-intestinales. Le principal inconvénient de la protonthérapie est son coût : plus du double d'une radiothérapie classique. L'INAMI ne rembourse ainsi actuellement la protonthérapie que pour des formes rares de cancer touchant des enfants et adolescents, soit une cinquantaine de cas par an pour un b...