"La Chine suspend la collaboration avec la Bourse de Londres"

Les autorités chinoises ont temporairement mis fin à une collaboration entre les Bourses de Londres et de Shanghai, annonce l'agence de presse Reuters sur base de sources non citées. La cause de cette attitude serait liée à la position de la Grande-Bretagne par rapport à la contestation à Hong Kong. Pékin reproche au gouvernement britannique son implication dans ces manifestations, ce qui est perçu par la Chine comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

4 Fois partagé

Fois partagé













© Reuters

La collaboration entre les Bourses de Shanghai et Londres remontent à l'année dernière et offre la possibilité à des entreprises chinoises de bénéficier d'une double cotation à Londres, alors que des investisseurs de Chine continentale ont l'opportunité d'investir dans des entreprises britanniques cotées. L'initiative devait permettre d'établir des liens économiques entre les deux pays et de faciliter les investissements mais les choses ne se passent comme prévu en raison du contexte politique, selon des sources proches du dossier. Pékin serait courroucé par le soutien présumé de Londres aux manifestants à Hong Kong, territoire rétrocédé en 1997, ainsi que par les critiques britanniques à l'égard des autorités et de la police hong-kongaises.