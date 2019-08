"La connaissance, un gage de rendement"

Nul besoin d'être un expert du marché boursier pour investir dans des fonds. En revanche, il est indispensable de collecter ses informations auprès de sources indépendantes et fiables pour pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause. L'outil Soli-Safe développé par Precisis permet aux investisseurs de garder le bon cap grâce à des informations correctes et détaillées.

© GETTY IMAGES

L'achat d'un fonds d'investissement entraînera toujours des frais, dont certains sont fixes comme les taxes. Certains autres frais peuvent être contenus afin d'obtenir un rendement plus rapide. Rien que le fait de choisir l'intermédiaire financier le plus avantageux pour l'achat peut déjà faire une sérieuse différence.

...

