La FSMA (Autorité des services et marchés financiers) met en garde lundi contre les activités du site web www.central-spot.com, qui propose des investissements dans le domaine de l'énergie ainsi que des services de gestion de patrimoine. Ce site ne dispose pas des agréments requis et ses offres présentent "de nombreux indices d'escroquerie", souligne le régulateur dans un communiqué.

Le site promet de très hauts rendements grâce à des investissements dans le domaine de l'énergie. Il propose aux consommateurs d'acheter de l'électricité à bas prix, et de la revendre à des opérateurs de réseaux aux moments où ceux-ci se retrouvent en situation de pénurie. Les experts de cette plateforme "s'occupent de tout", et les candidats-investisseurs n'ont rien d'autre à faire que leur confier leur argent. Mais malgré cette promesse, les investisseurs ne récupèrent jamais leur argent. La FSMA a en outre constaté que le site visé usurpait le nom de la société d'investissement chypriote Centralspot Trading Ltd.