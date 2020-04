L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a ouvert un call center pour tout personne se posant des questions sur les mesures prises pour atténuer les conséquences financières de la crise du nouveau coronavirus.

Les collaborateurs du call center de la FSMA répondront en premier lieu aux questions posées sur les mesures prises récemment. Pour les questions souvent posées au call center, des informations supplémentaires seront également publiées sur le site internet de la FSMA. Sur la base des questions reçues, une concertation régulière quant aux tendances constatées sera entretenue avec les ministres compétents, les associations professionnelles du secteur financier et les organisations représentatives des consommateurs.

Le call center est joignable dès mercredi, soit par écrit via un formulaire de contact, soit par téléphone chaque jour ouvrable entre 08h et 18h aux numéros mentionnés sur le site web de la FSMA.

Les collaborateurs du call center de la FSMA répondront en premier lieu aux questions posées sur les mesures prises récemment. Pour les questions souvent posées au call center, des informations supplémentaires seront également publiées sur le site internet de la FSMA. Sur la base des questions reçues, une concertation régulière quant aux tendances constatées sera entretenue avec les ministres compétents, les associations professionnelles du secteur financier et les organisations représentatives des consommateurs. Le call center est joignable dès mercredi, soit par écrit via un formulaire de contact, soit par téléphone chaque jour ouvrable entre 08h et 18h aux numéros mentionnés sur le site web de la FSMA.