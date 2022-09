Les deux sociétés belges engagées dans la gestion d'actifs Inpulse Investment Manager et Funds For Good ont annoncé mercredi la création du fonds à impact non-côté ImpaktEU lors d'une conférence de presse. Après 18 mois de préparation, le fonds va démarrer avec près de 20 millions à investir en Europe et en particulier sur le territoire belge.

Dédié au développement de la microfinance et de l'entreprenariat social en Europe, le fonds investira majoritairement sous différentes formes de dette dans les institutions de microfinance, des banques éthiques et coopératives de petite taille et des entreprises à fort impact. Il poursuit un objectif de rendement de 3 à 4% net de frais à niveau de taux d'intérêt constant sur une durée de 12 ans.

Les thématiques que le fonds cible en priorité sont sociales et environnementales. Il s'agit notamment de la lutte contre l'exclusion sociale par l'insertion professionnelle, de l'accès pour le plus grand nombre à des solutions de mobilité, de logement et d'alimentation durables, ainsi que de la promotion des circuits courts et de la relocalisation, ont expliqué Justine Palermo, Investment Manager d'Inpulse, et Patrick Somerhausen, co-CEO de Funds For Good. Le fonds a récemment reçu le label de finance solidaire Finansol.

Le fonds ImpaktEU a obtenu le soutien de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI - bras financier de l'État fédéral), comme investisseur de référence et avait pour but de réunir suffisamment d'investisseurs privés, ce qui est à présent chose faite. Domicilié en Belgique, il prendra la forme d'une pricaf privée, un organisme de placement collectif instauré en 2003 pour encourager les investissements à risque dans les petites et moyennes entreprises et plus spécifiquement dans les sociétés non cotées en Bourse ne pouvant dès lors pas aisément faire appel au marché des capitaux.

Ce type de fonds pourra investir sur tout le territoire de l'Union européenne. Inpulse étant un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (Alternative Investment Fund Manager, AIFM) agréé par l'autorité des services et marchés financiers (FSMA), ce fonds bénéficie du passeport européen est pourra donc recevoir des investissements provenant d'autres pays de l'UE.

"Notre objectif est de faire grandir la taille du fonds dans les trois prochaines années de manière à dépasser les 100 millions. La durée de vie du fonds est fixée à 12 ans et permet de répondre à des besoins d'accompagnement de long terme du marché", a déclaré M. Somerhausen.

