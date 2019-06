Le prix du bitcoin a atteint, lundi, son plus haut niveau depuis mai 2018.

Selon des experts, le lancement prochain d'une crypto-monnaie par Facebook donnerait un élan à l'acceptation générale de ce type de monnaie virtuelle. Facebook travaille depuis un an sur cette monnaie et a contacté plusieurs sociétés de trading spécialisées dans les crypto-monnaies et plateformes de trading.

Le bitcoin, la plus importante monnaie digitale, a atteint les 9.000 dollars. D'autres devises concurrentes comme le litecoin et l'ethereum ont aussi progressé.