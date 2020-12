Depuis l'automne, le bitcoin a fait couler beaucoup d'encre, notamment après avoir établi, grâce notamment à l'intérêt des investisseurs institutionnels, de nouveaux records.

La plus renommée des cryptodevises aura connu une année mouvementée. Au printemps, elle avait plongé dans le sillage des marchés financiers sous la barre des 5.000 dollars, avant de flirter à nouveau, dès le mois de mai, avec la barre des 10.000 dollars.

En juillet, un bitcoin se négociait déjà nettement au-dessus de ce seuil symbolique, et à mi-décembre, le cours a pour la première fois de son histoire franchi le cap des 20.000 dollars. Le plus haut historique recensé par la plateforme d'échange luxembourgeoise Bitstamp se situe actuellement à 24'298 dollars.

Il faut signaler que par rapport au dernier pic de 2017/18, les différences de cours sur les principales plateformes d'échange ont été sensiblement moindres. Et selon des observateurs, la hausse a été cette fois à mettre au crédit avant tout des institutionnels, qui ont poussé les prix à la hausse. La demande des investisseurs pour les devises numériques, en complément des actions et des devises, est "énorme", affirme Patrick Heusser, du courtier Crypto Broker.

A cela s'ajoute la posture plus positive de plusieurs grosses banques d'investissement, qui reconnaissent de plus en plus la maturité de la cryptodevise.

