Le cours du Bitcoin n'en finit plus de s'envoler. La cryptomonnaie a désormais passé le cap des 12.000 dollars, rapporte mercredi le site spécialisé Coinmarketcap.

De 6.000 dollars début mai, le Bitcoin a explosé pour passer les 10.000 dollars en début de semaine. Il poursuit sur sa lancée et atteint désormais 12.236 dollars, soit 10.770 euros, un niveau qui n'avait plus été enregistré depuis décembre 2017.

A cette époque, la cryptomonnaie était parvenue à son record absolu de 19.511 dollars, soit plus de six fois plus que son niveau plancher de 3.000 dollars.

"Le rebond du prix du bitcoin est principalement dû au regain d'intérêt global pour les cryptomonnaies et la technologie qui les sous-tend", selon Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Selon lui, le projet Libra de Facebook "a amené des vents favorables plus que nécessaires pour cet environnement". La semaine passée, le géant américain a officialisé son projet de cryptomonnaies, dont le lancement est prévu pour début 2020.