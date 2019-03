Le palladium est plus cher... que l'or

Cédric Boitte Expert

Le prix de ce métal blanc a plus que doublé depuis fin 2016, jusqu'à atteindre plus de 1.500 dollars l'once. La pénurie de palladium devrait encore s'accentuer en 2019-2020 à cause de la "dédieselisation".

© Istock