Le président de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Jean-Paul Servais, a été réélu au poste de président du Comité régional européen de l'OICV, l'organisation internationale qui regroupe les autorités de contrôle des marchés financiers, a annoncé lundi la FSMA.

Jean-Paul Servais exerce cette fonction depuis octobre 2014 et a été réélu pour un nouveau mandat de deux ans. L'OICV a été fondée en 1983 et compte parmi ses membres 129 autorités de contrôle venant de 115 pays. Cette organisation a pour but de promouvoir la collaboration et les échanges d'informations entre les autorités de contrôle des marchés et d'élaborer des normes et bonnes pratiques au niveau international. Le Comité régional européen regroupe pour sa part les 50 membres européens de l'OICV. "Cette réélection est une marque de reconnaissance et d'appréciation du travail accompli par la FSMA tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. En présidant le Comité régional européen, la FSMA est de plus en mesure d'exercer une réelle influence sur les normes développées au niveau international par l'OICV à la demande du G20 et du Financial Stability Board, qui influent toujours davantage sur la réglementation financière belge", souligne Jean-Paul Servais, cité dans un communiqué.