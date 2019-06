Le prix de l'or a dépassé la barre des 1.400 dollars vendredi. Pour une once troy d'or (31,1 grammes), il faut ainsi débourser 1.411 dollars. Ce montant n'avait plus été aussi élevé depuis septembre 2013.

Le prix de l'or est à la hausse depuis un certain temps. Les investisseurs recherchent en effet plus souvent des destinations sûres telles que l'or en période de troubles sur les marchés financiers, en raison des troubles politiques autour de l'Iran et des tensions commerciales.

La Réserve fédérale américaine a déclaré que les incertitudes économiques avaient augmenté et que des mesures appropriées seraient prises pour soutenir la croissance. Le dollar s'est, lui, affaibli après sa décision de laisser les taux d'intérêt inchangés. Pour les investisseurs utilisant d'autres devises, acheter de l'or devient moins cher, ce qui en augmente le prix.

Les initiés pensent que le prix de l'or pourrait encore augmenter en raison de la politique monétaire assouplie des banques centrales. En septembre 2011, le prix de l'or avait atteint son plus haut niveau historique, en dépassant les 1.900 dollars. L'incertitude sur les marchés financiers était alors également très importante.