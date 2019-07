Celyad a écrit un nouveau chapitre de l'histoire tumultueuse des biotechs sur Euronext Bruxelles. Un couac de plus qui pose question. L'investisseur particulier est-il suffisamment armé pour appréhender ce secteur complexe et risqué ?

Lundi 17 juin dernier, les actionnaires de Celyad se réveillent avec, semble-t-il alors, une bonne nouvelle. Ce jour-là, la société biotechnologique de Mont-Saint-Guibert présente de nouveaux résultats cliniques au 24e congrès de l'Association européenne d'hématologie à Amsterdam. Dans le communiqué, on peut lire : " les résultats des études évaluant CYAD-01 pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë réfractaire (...) continuent de soutenir le développement clinique du produit ", " les données préliminaires ont montré une meilleure prise de greffe cellulaire ", " les premiers résultats (...) ont démontré que le traitement était bien toléré ". Pourtant, durant les premières minutes de cotation, le titre ouvre proche de l'équilibre. Une déception qui tourne ensuite au cauchemar pour les actionnaires. Celyad abandonne près de 30% sur la séance et touche de nouveaux plus bas historiques. Ne parvenant pas à rebondir, le titre continuera de s'enfoncer au cours des séances suivantes...

