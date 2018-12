Les bourses (presque) sens dessus dessous

Le Dow Jones en baisse de 3,1%, le Nasdaq en chute de 3,8% et le Russell 2000 en dégringolade de 4,4%, plus fort repli quotidien depuis plus de 7 ans. La séance de ce mardi a été catastrophique pour les bourses américaines. La semaine avait pourtant plutôt bien commencé avec la trêve commerciale signée entre les États-Unis et la Chine, soit les deux premières puissances économiques mondiales. Il a toutefois suffi que le rendement du Bon du Trésor américain à 2 ans dépasse celui de son homologue à 5 ans pour faire s'effondrer l'édifice. L'écart entre les deux référence...