La baisse des taux a de nouveau dopé les cours des sociétés immobilières. Les SIR belges ne semblent toutefois pas avoir épuisé tout leur potentiel pour l'investisseur de long terme attentif aux segments d'activité.

Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Chez Aedifica, on l'a bien compris. La société immobilière a annoncé une augmentation de capital de 418 millions d'euros la semaine dernière, une opération quasi aussi importante que le total de ses trois précédentes levées de fonds (2012, 2015 et 2017). Cela n'a guère effrayé les investisseurs. Aedifica devrait ainsi afficher une valeur boursière proche de 2 milliards à l'issue de l'augmentation de capital. Un montant qui pourrait lui permettre de rejoindre Cofinimmo et WDP dans le Bel 20.

...