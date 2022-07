Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de juin a mis en avant la création de bien plus de nouveaux emplois que prévu. Pourtant, la réaction du marché a été très mitigée. Cela atténue certes les craintes d'une récession, mais la probabilité que la banque centrale américaine remonte encore ses taux d'intérêt à la fin du mois de juillet (réunion les 26 et 27 juillet) a encore augmenté. D'où les sentiments mitigés à Wall Street.

Mais l'image d'une "vraie" récession n'est plus à l'ordre du jour pour le moment, grâce à un marché du travail aussi solide. Une récession "technique", avec deux trimestres consécutifs de croissance négative, est bien sûr toujours possible. Mais elle sera minime et un tel scénario a déjà été pris en compte dans les calculs actuels des prix des actions.Outre la "récession", l'"inflation" est bien sûr l'autre mot qui domine actuellement les marchés financiers. Mercredi sera donc la prochaine date charnière Wall Street car après le chiffre de l'inflation pour le mois de juin aux États-Unis sera publié. Le chiffre pour le mois de mai avait surpris les marchés financiers. Contrairement aux attentes, l'inflation a atteint 8,6 %, le chiffre le plus élevé depuis 41 ans. Nous avons déjà nuancé ce chiffre, en soulignant l'importante hausse des carburants en mai.Les 8,5 pour cent de mars, 8,3 pour cent d'avril et 8,6 pour cent de mai ne représentent pas encore un déclin, mais ils indiquent, selon nous, un pic. D'autant plus que l'inflation de base (hors énergie et alimentation) était de 6,4 % en mars, 6,2 % en avril et 6,0 % en mai. Les économistes prévoient une nouvelle augmentation de l'inflation à 8,7 % pour le mois de juin. Espérons qu'il s'agira encore d'une légère baisse, afin que les marchés financiers puissent se calmer un peu et que Wall Street puisse poursuivre sa prudente reprise.Consensus élevéCette reprise sera également déterminée par les résultats des entreprises pour le deuxième trimestre. Mardi, il y a déjà les chiffres de PepsiCo, mais traditionnellement la saison des résultats américains démarre avec les résultats des grandes banques. Jeudi, c'est le tour de JPMorgan Chase et Morgan Stanley. Vendredi, cela sera celui de Citigroup et Wells Fargo. Lundi, Bank of America et Goldman Sachs mettront fin au festival bancaire. Nous aurons alors déjà une première évaluation du poids de cette inflation élevée, des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de la guerre en Ukraine sur les ventes et les bénéfices des entreprises. Même si, bien sûr, ce tableau devra être complété dans les semaines à venir par les entreprises industrielles et technologiques.À propos, il se passe quelque chose d'étrange avec les prévisions de bénéfices aux États-Unis. Le risque est que les chiffres soient inférieurs au consensus des analystes car ce dernier est resté élevé malgré un environnement économique moins favorable. Par exemple, les revenus devraient encore augmenter en moyenne de 10,8 % en 2022. Ce chiffre inclut bien sûr la hausse des prix de l'énergie, mais il nous semble très élevé. Nous nous attendons donc, au moins ici et là, à une réaction négative des prix aux chiffres ou aux perspectives.D'un autre côté, bien sûr, les prix ont déjà fortement chuté au cours du premier semestre de l'année et nous avons en fait reçu (étonnamment) peu d'avertissements préalables sur les bénéfices ces derniers jours et semaines. Il est donc encore possible que la saison des résultats soit meilleure que prévu et que les indices boursiers américains ne tombent pas à de nouveaux planchers. Nous croisons les doigts !