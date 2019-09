Les investisseurs voient la vie en (trop) rose

Schroders, le grand gestionnaire d'actifs britannique, vient de publier une étude très étonnante. Il a interrogé 25.000 investisseurs particuliers dans 32 pays sur leurs attentes en termes de rendement ces prochaines années. Et l'on apprend qu'en moyenne, les investisseurs s'attendent à bénéficier d'un rendement de 10,7% par an ! Le pronostic est plus élevé dans les Amériques (avec 12%) et en Asie (11,5%) qu'en Europe (9%).

© Getty Images

Ces espoirs peuvent s'expliquer si l'on regarde l'évolution de long terme des actions mondiales. L'indice MSCI World a en effet affiché entre 2008 et 2018 un return annuel de 11,3 % par an. Mais évidemment, le tout est de bien choisir sa période de référence : ce return tombe par exemple à 6,3% si l'on prend la période 2007 à 2017.

