"Depuis novembre, de nombreux clients viennent à nouveau frapper à nos portes pour acheter des obligations", déclare Alex Goldwasser de la société de courtage Goldwasser Exchange, qui se consacre à la négociation d'obligations depuis de nombreuses années. Ce regain d'intérêt a tout à voir avec la hausse des taux d'intérêt, qui permet aux investisseurs d'obtenir à nouveau un meilleur rendement sur les obligations.

"Cela concerne à la fois les nouveaux clients et des anciens qui reviennent", explique Alex Goldwasser, de la société de courtage éponyme. "La hausse des taux d'intérêt a ravivé l'attrait pour les obligations. Les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne n'augmentent que très lentement, alors qu'une hausse des taux d'intérêt se reflète immédiatement dans les rendements du marché obligataire."

"Cela concerne à la fois les nouveaux clients et des anciens qui reviennent", explique Alex Goldwasser, de la société de courtage éponyme. "La hausse des taux d'intérêt a ravivé l'attrait pour les obligations. Les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne n'augmentent que très lentement, alors qu'une hausse des taux d'intérêt se reflète immédiatement dans les rendements du marché obligataire."Les clients de Goldwasser Exchange sont principalement des personnes plus âgées qui ont de l'argent et qui aiment encore discuter avec leur banquier. "Je sais que les jeunes préfèrent organiser leurs investissements entièrement en ligne, mais le marché des obligations est beaucoup plus artisanal et il ne fonctionne pas par le biais de plateformes internet. Les échanges d'actions se font essentiellement par l'intermédiaire des bourses, tandis que les obligations changent principalement de mains entre les banques. Nous téléphonons donc autour de nous pour demander le prix, si l'un de nos clients veut acheter une obligation, ou suggérer un prix, s'ils veulent vendre." Dans le jargon, on appelle cela la négociation de gré à gré ou OTC (Over-the-Counter).Les sommes investies sont beaucoup plus importantes dans ces opérations sur obligations que dans les opérations sur actions, mais le marché est moins transparent et moins accessible à l'investisseur de détail. Alex Goldwasser : "C'est un marché énorme, qui fait plusieurs fois la taille du marché boursier, mais qui est beaucoup moins automatisé. Si les investisseurs veulent des prix actualisés, ils doivent demander ce prix plusieurs fois par jour, car on ne peut les consulter nulle part." À la Goldwasser Exchange, les investisseurs ne peuvent ainsi négocier que s'ils investissent 1000 euros, ou l'équivalent dans d'autres devises, dans une obligation par transaction."Pour les petits montants, nous ne pouvons tout simplement pas trouver de contreparties", explique Alex Goldwasser. Une telle contrepartie est une banque ou un courtier qui négocie pour des clients. Les investisseurs en obligations sont souvent de grands investisseurs institutionnels, tels que des assureurs, des fonds de pension ou des fonds communs de placement. "Ces grands investisseurs ont peu d'intérêt pour un marché transparent", explique Alex Goldwasser. "Quand ils veulent vendre des obligations, pour 100 millions d'euros par exemple, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'ensemble du marché sache qu'ils sont du côté des vendeurs, car cela ferait baisser le prix."Faire attention au prixInvestir dans des obligations implique donc des montants plus importants que lorsqu'il s'agit d'investir dans des actions. Par exemple, les investisseurs doivent prêter attention au prix. "Les prix des obligations que nous affichons sur notre site Web se situent à mi-chemin entre les prix d'offre et de demande. Nous pouvons généralement obtenir des prix proches de celui-là pour nos clients, mais cela n'est possible que parce que nous avons de nombreuses contreparties et qu'il s'agit d'obligations d'entreprises comme Google ou Engie. Les investisseurs traitent plus facilement avec les courtiers qui ont de nombreuses contreparties pour obtenir un bon prix. Pour effectuer des transactions de gré à gré avec une banque ou un agent de change, nous devons conclure un contrat avec eux", explique Alex Goldwasser.En outre, les investisseurs doivent tenir compte des intérêts, qui ne sont pas inclus dans le prix affiché. Prenons l'exemple d'obligations d'une valeur de 10 000 euros, assorties d'un coupon annuel de 1 % d'intérêt (1 000 euros), qui est déduit chaque année en février. En plus du prix, l'acheteur des obligations paie également des intérêts échus pour la partie de l'année qui s'est écoulée. Dans l'exemple, cela signifierait que l'acheteur devra payer au moins 11/12e du coupon annuel au vendeur en janvier. "Ainsi, si vous vivez en Belgique, pour des raisons fiscales, il est préférable d'acheter des obligations peu de temps après la date de paiement des intérêts", estime Alex Goldwasser. "Parce que vous payez 30 % de retenue à la source sur le coupon complet. Vous ne pouvez pas déduire les intérêts échus de cette somme."