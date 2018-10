"Les perspectives de croissance dans le digital restent significatives"

Jeremy Gleeson est gestionnaire de fonds sur le secteur technologique depuis 1997, et plus particulièrement depuis 2007 avec le fonds d'Axa Investment Managers (IM). Il participe aujourd'hui au bouleversement en cours dans le groupe français. " Il y a de cela quelques années, nous avons commencé à nous intéresser au secteur de la robotique, mais il était trop étroit pour construire une stratégie spécifique. Nous avons ensuite eu l'idée d'élargir le point de vue en développant un produit exposé sur un ensemble de secteurs qui allaient être impactés favorablement par la robotique. Cela nous a aussi ouvert les yeux sur le fait que dans le futur, les secteurs seraient moins importants que les thèmes sur lesquels un fonds va investir. " Résultat : le fonds Axa WF-Framlington Robotech va rapidement voir ses encours sous gestion exploser à plus de 5 milliards d'euros, un succès important chez un gestionnaire qui était surtout connu jusqu'ici pour son expertise obligataire et ses fonds mixtes.

