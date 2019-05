La cote de la BD s'envole, mais l'école de Laethem Saint-Martin est en chute. Certaines oeuvres mineures se paient cher, tandis que des objets remarquables affichent des prix ridicules. L'analyse et les conseils de Jean-François van Houtte, expert indépendant, administrateur délégué d'Arthes SA.

Les 450 millions de dollars payés pour le Salvator Mundi attribué à Léonard de Vinci ont fait l'actualité le 17 novembre 2017. Cette enchère pulvérisait le record du tableau le plus cher du monde. Qu'en penser ? " C'est un très mauvais exemple, tranche Jean-François van Houtte. On a donné beaucoup d'argent pour le travail de la restauratrice qui a travaillé sept ans dessus, ironise-t-il. Jamais je ne recommanderais d'acheter une oeuvre en tellement mauvais état, fût-elle d'un artiste aussi célèbre. Car c'était une véritable épave, pour ce que j'en ai vu sur photo ! " On a aussi surtout payé la rareté, puisqu'il était présenté comme le dernier Vinci disponible sur le marché...

