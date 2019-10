Le fonds Carmignac Patrimoine qui générait autrefois un rendement supérieur à la moyenne contre-performe depuis une dizaine d'années. Mais sa gestion a été confiée à un nouveau tandem qui a pour mission de renverser la vapeur.

Le fonds phare de la firme française de gestion d'actifs Carmignac bénéficiait d'une excellente réputation dans le monde des finances. Son nom était connu de tous : Carmignac Patrimoine. C'était un des rares fonds qui avait tenu bon au plus fort de la crise financière, ce qui lui avait valu d'attirer l'argent des épargnants et des investisseurs désireux de profiter de l'art du bien investir du fondateur et gestionnaire de la société, Edouard Carmignac. Mais depuis quelques années, les rendements laissent à désirer. Les performances du fonds sont nettement inférieures à la moyenne avec, pour conséquence, la fuite de milliards d'euros.

...