Obligations, actions à dividendes et fonds... Quelles sont les recettes pour des revenus réguliers?

Le livret d'épargne ne rapporte plus rien depuis des années. Les rendements des obligations s'érodent toujours plus. Et voici qu'aujourd'hui, AB InBev réduit de moitié son dividende. Les sources de revenus réguliers s'épuisent petit à petit pour les investisseurs. Mais tout espoir n'est pas perdu.