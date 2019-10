Où les assureurs placent-ils votre argent?

Ilse De Witte Journaliste chez Trends Magazine

De plus en plus d'épargnants veulent avoir la certitude que la banque à laquelle ils confient leur argent ne l'utilisera pas pour financer des entreprises controversées. Or il existe un type de produits moins transparents encore que les comptes d'épargne : les assurances-épargne.

© Getty Images

Nous avons demandé aux cinq plus grands assureurs sur la vie du pays ce que devenaient les fonds versés dans les assurances-vie de la branche 21. La plupart du temps, ils arrivent dans un grand fonds global organisé par l'assureur, qui fait par ailleurs en sorte de couvrir ses engagements. Imaginez que vous souscriviez un contrat branche 21 assorti d'un rendement garanti de 1 %, qui arrivera à échéance dans huit ans : l'assureur peut en théorie couvrir cet engagement en acquérant une obligation d'une durée de huit ans, à laquelle sera attaché un coupon de 1 %.

