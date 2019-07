Parkwind propose aux particuliers d'investir dans les éoliennes en mer

Parkwind et ses actionnaires, dont la famille et le groupe Colruyt, proposent aux particuliers d'investir dans les éoliennes en mer, écrivent mardi L'Echo et De Tijd. L'appel de fonds est lancé mardi avec la société coopérative North Sea Wind pour un montant total de 20 millions d'euros.