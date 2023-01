L'année 2023 a démarré sur les chapeaux de roue en bourse. Et s'il est encore trop tôt pour se prononcer, nous pensons que les semaines qui viennent nous donneront bientôt une direction quant à la façon dont les marchés boursiers se comporteront cette année.

L'année boursière 2022 a été relativement décevante. Mais, contrairement aux affirmations de certains, nous ne l'avons pas trouvée aussi désastreuse. Bien entendu, nous comprenons que les rendements négatifs ne rendent personne heureux. Les commentaires des banquiers centraux en décembre n'étaient pas du tout encourageants, ce qui a entraîné une nouvelle baisse des marchés boursiers lors des dernières semaines de 2022.

Heureusement, l'année boursière 2023 a démarré sur les chapeaux de roue. Ce faisant, nous constatons une nouvelle fois que les marchés boursiers européens poursuivent sur leur lancée de 2022 et surpassent les performances de Wall Street, car aux États-Unis, les doutes concernant les géants de la technologie persistent. Des actions comme Apple et Tesla Motors ont sous-performé pendant un certain temps. Heureusement, les bons chiffres des créations d'emplois en décembre dernier ont permis de donner un meilleur départ aux indices américains pour cette première semaine. Alors que le nombre d'emplois - 223 000 emplois ont été créés - a été supérieur aux attentes et que le taux de chômage est également retombé à 3,5 % (contre 3,7 %), l'augmentation du salaire horaire moyen, à 4,6 %, a été inférieure aux attentes de +5 %.

Il s'agit donc d'un départ plein d'espoir, qui s'inscrit dans la lignée du proverbe "a good start is half the battle" ("un bon départ, c'est déjà la moitié de la bataille") et de la maxime boursière "Ainsi va janvier, ainsi va l'année". Mais bien sûr, il est encore trop tôt pour être euphorique. Cette semaine, par exemple, nous attendons avec impatience le chiffre de l'inflation de décembre aux États-Unis. Vendredi, la saison des résultats américains commence avec traditionnellement les chiffres d'un certain nombre de grandes banques comme Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo. On attend avec impatience de voir comment un ralentissement de la croissance économique, combiné à une inflation élevée, pèsera sur les bénéfices des entreprises. Cela pourrait certainement avoir un impact considérable sur certaines sessions boursières.

Poursuite positive

Le mois de janvier est à peine entamé, mais nous pensons que les marchés boursiers nous donneront assez rapidement des indications quant à la suite des événements. Non seulement pour cette année, mais peut-être aussi pour les années à venir. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une impasse.

D'une part, nous répétons que c'est loin d'être la première correction sévère depuis le marché haussier à long terme de Wall Street en 2009 a commencé. Un point de référence clé est la moyenne à long terme ou la moyenne sur 200 jours. Nous sommes toujours au-dessus de cette moyenne et la tendance est toujours à la hausse. Si l'indice S&P 500 a plongé vers cette moyenne, dans la zone des 3 500-3 600 points en octobre 2022, il a pu se redresser depuis. Si l'on regarde les 14 dernières années, cette moyenne sur deux cents jours a déjà été une référence importante à quatre reprises :

à l'été 2011 (États-Unis perdent leur meilleure note de crédit, crise de la dette européenne),

au printemps 2016 (crise de croissance de la Chine),

au début de l'année 2019 (le président Trump met en place des sanctions commerciales contre la Chine)

et au printemps 2020 (pandémie de covid). Wall Street a plongé sous sa moyenne de deux cents jours quelques semaines après l'éclatement de la crise sanitaire.

Tant que cette perspective reste un scénario probable, nous supposons qu'une nouvelle phase haussière est prévue dans les 12 à 18 prochains mois. De belles opportunités d'achat se présentent donc maintenant, avec la possibilité d'assister à de nouveaux records à Wall Street. Si l'on s'attend à ce que l'inflation ait atteint un pic pour au moins quelques années, les taux d'intérêt à long terme vont continuer à baisser et les banques centrales (la Réserve fédérale puis la Banque centrale européenne) pourraient faire une pause dans leurs hausses de taux d'intérêt.

Scénario alternatif

Jusqu'à nouvel ordre, c'est le scénario ci-dessus qui est notre scénario de base. D'autre part, nous avons observé une nette tendance baissière à court terme depuis le début de 2022, avec des plus bas et des plongeons profonds. Pour l'indice S&P 500, nous ne pouvons pas avoir une baisse encore plus importante que celle d'octobre, à cette date il passait indiscutablement en dessous de la moyenne sur deux cents jours. Il ne faut donc pas exclure un scénario moins réjouissant, dans lequel soit l'inflation reste trop élevée et les taux d'intérêt à long terme ne peuvent rebondir que dans une mesure limitée, soit les bénéfices des entreprises s'effondrent de toute façon.

Nous sommes convaincus que les trois ou quatre prochains mois donneront la réponse décisive quant au scénario retenu. Nous sommes pleinement à l'aise avec les premiers mois de cette nouvelle année après les dernières semaines de 2022. Mais seul une forte hausse au-dessus de 4 300 points pour le S&P 500 nous permettra d'affirmer que la tendance haussière à long terme va réellement se poursuivre et éventuellement nous amener au-dessus de 5 000 points.

