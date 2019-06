Morningstar recense pas moins de 23.781 fonds de placement pour la Belgique. Face à ce choix pléthorique, comment savoir quel fonds est le mieux indiqué pour vous ? Devez-vous faire aveuglément confiance à votre banquier ? Faut-il se fier aux performances récentes du fonds ?

Sur les marchés obligataires européens, les rendements souverains sont revenus à leur plus bas niveau. Une chute des taux qui a emporté avec elle l'espoir de conditions plus favorables pour les produits d'épargne classiques. Comme de plus en plus d'épargnants, vous vous dites peut-être qu'il est temps d'investir (davantage). Les fonds de placement présentent de nombreux atouts. Pas besoin d'être un expert de la Bourse: faible mise de départ, large diversification, simplicité à l'achat et à la vente... Ce produit d'investissement séduit tant les investisseurs débutants que les grandes fortunes, nombre de banque privées gérant les capitaux de leur clientèle par le biais de fonds.

...