Pourquoi placer son argent? Pour préserver son bien-être!

Un des principaux objectifs des placements est de compenser l'inflation grâce à un rendement, et conserver ainsi, voire augmenter son pouvoir d'achat. Mais il y a une autre raison : préserver son bien-être jusqu'à la fin de sa vie. Une raison qui, selon Etienne de Callataÿ, administrateur chez Orcadia Asset Management, est de plus en plus sérieuse.

Même s'il n'y a pas de raison de paniquer, nous devons néanmoins nous rendre compte que, partout dans le monde, l'endettement de notre société se révèle monumental. Des dettes raisonnables, comme un financement, ne sont évidemment pas un problème, mais des dettes déraisonnées le sont d'autant plus. Avec cet endettement énorme, il devient très difficile de maintenir les soins de santé et les pensions à un niveau suffisamment élevé.

