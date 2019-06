Le secteur de la banque privée connaît un vaste mouvement de consolidation. Les plus petits acteurs devront se spécialiser dans des niches de marché pour survivre, selon Gregory Joos, expert en services financiers de PwC.

Le secteur de la banque privée connaît un vaste mouvement de consolidation. En Belgique, la meilleure illustration de cette réalité est le rapprochement en 2015 de la Banque Degroof et de la société de Bourse Petercam. Mais c'est loin d'être la seule opération. L'année dernière, Merit Capital a été repris et la branche gestion d'actifs de Weghsteen ont été repris par leur concurrent britannique Duet, Société Générale Private Banking s'est vu racheté par ABN Amro et Weghsteen a été mis en vente. Et depuis ces derniers mois, Banque Degroof Petercam fait l'objet de rumeurs insistantes d'un potentiel rachat, par Belfius, la banque néerlandaise ABN Amro ou le gestionnaire suisse Pictet. Preuve s'il en est que le mouvement de consolidation dépasse largement les frontières de la Belgique. Gregory Joos, associé et expert en services financiers du consultant PwC, nous détaille les raisons de cette tendance.

...