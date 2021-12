Le risque d'investir dans l'or est élevé et le rendement attendu sur cinq ans s'élève à 8% net.

L'or physique n'a aucune fonction économique. Il est donc difficile d'y accoler un prix futur. Le métal précieux ne produit ni intérêt ni dividende. Le rendement doit entièrement provenir de la hausse du cours. Un cours qui, sur les marchés internationaux, est libellé en dollars et est sensible aux anticipations de taux aux Etats-Unis. Chaque relèvement de ces taux, opéré par la Réserve fédérale américaine, accroît le coût d'opportunité de l'or puisque les investisseurs voient leur échapper davantage d'intérêts. Une première hausse du taux de la Fed de 0,25 point de pourcentage est attendue au troisième trimestre de 2022 et une deuxième, au quatrième trimestre. Les banques centrales du monde entier travaillent encore à maintenir le crédit aussi bon marché que possible, afin d'atténuer les dommages économiques causés par le covid. Elles achètent régulièrement des obligations. En novembre, cependant, la Fed a commencé ses opérations de "tapering": elle ne remplace plus toutes les obligations arrivant à échéance. Ce qui intéresse les investisseurs belges, c'est le prix de l'or en euros, qui n'a même pas augmenté de 1% au cours des 11 premiers mois de l'année. En dollars, l'or s'est même déprécié de près de 6%. Historiquement, il existe une forte corrélation inversée entre les taux d'intérêt réels américains et le prix de l'or, mais la récente chute des taux d'intérêt réels aux Etats-Unis n'a pas encore provoqué une grande réaction du prix de l'or. Il se pourrait bien que celui-ci rattrape toutefois son retard. Surtout si les investisseurs cherchent un refuge contre l'inflation et les vagues de variants du coronavirus. L'or sert de refuge lorsque la monnaie d'un pays ou d'une union monétaire s'effondre, ou lorsque l'incertitude plane sur le système financier. Lors de la crise de 2008, les investisseurs se sont réfugiés dans l'or parce qu'ils craignaient un effondrement du système financier. Le métal précieux a encore enregistré un certain succès à l'époque de la crise de l'euro en 2011 et 2012, alors que l'union monétaire était au bord de l'implosion. En 2018, l'or n'a pas du tout été un mauvais investissement, pour les investisseurs indiens par exemple, parce que la roupie est retombée au plus bas niveau de son histoire face au dollar. En 2020 aussi, les investisseurs ont cherché refuge dans l'or, alors que le monde entier était secoué par la pandémie. Cependant, le statut de l'or en tant que valeur refuge est sujet à discussion. Selon les spécialistes, son prix dépend de trois facteurs. Un: valeur du dollar. Deux: hausse ou baisse des taux d'intérêt américains. Trois: demande pour les investissements et pour les bijoux en provenance de Chine. Les frais sont déjà intégrés dans les prix acheteur et vendeur affichés par les négociants en métaux précieux. Ceux qui achètent ou vendent de l'or par le biais d'une banque paieront souvent des frais supplémentaires. Les investissements en or physique sont exonérés d'impôt. Aucune TVA n'est due sur les lingots et les pièces d'or. En revanche, vous payerez 21% de TVA sur la totalité du montant de l'achat pour des lingots d'argent ou de platine et sur la marge bénéficiaire du marchand pour des pièces de monnaie. L'exploitation minière laissera toujours des traces dans le paysage. Si certaines matières premières sont indispensables au fonctionnement de l'économie, l'or n'en fait pas partie. Récemment, un scandale a éclaté en Indonésie: une filiale du holding Jardine Matheson a envahi le territoire d'une espèce rare d'orangs-outans afin d'agrandir une mine. Bien sûr, toutes les exploitations ne se ressemblent pas et il existe aussi une forme de recyclage du "vieil or", provenant par exemple de bijoux. > Lire aussi: Investir en 2022: ne mettez pas vos oeufs dans le même panier