Le risque est moyen et le rendement annuel attendu sur cinq ans s'élève à 3% net.

Un fonds de placement mixte vous permet d'investir à la fois en actions et en obligations. Les fonds d'épargne-pension sont les fonds mixtes les plus populaires en Belgique, mais on ne peut jamais y investir plus de 75% en actions, ni plus de 75% en obligations. Il existe aussi des fonds mixtes flexibles. Ce sont des produits dont les gestionnaires peuvent adapter la répartition des actifs en fonction de leurs prévisions. Certains de ces fonds peuvent aller de 0 à 100% d'actions.

...

Un fonds de placement mixte vous permet d'investir à la fois en actions et en obligations. Les fonds d'épargne-pension sont les fonds mixtes les plus populaires en Belgique, mais on ne peut jamais y investir plus de 75% en actions, ni plus de 75% en obligations. Il existe aussi des fonds mixtes flexibles. Ce sont des produits dont les gestionnaires peuvent adapter la répartition des actifs en fonction de leurs prévisions. Certains de ces fonds peuvent aller de 0 à 100% d'actions. Les fonds d'épargne-pension ont enregistré un rendement d'environ 13% au cours des 11 premiers mois de l'année. Les rendements de tous les fonds de placement mixtes disponibles peuvent différer considérablement, en fonction des choix d'investissement effectués par les gestionnaires. Le populaire Carmignac Patrimoine, par exemple, fait du surplace, tandis que Flossbach von Storch - Multiple Opportunities comptabilise un gain de 8 à 9%. Le premier fonds investit à peu près autant en actions qu'en obligations, alors que le second fonds est composé à plus de 80% d'actions et n'a aucune obligation à long terme en portefeuille. L'an dernier en Belgique, les investisseurs ont placé 394 millions d'euros supplémentaires dans des fonds d'épargne-pension et 6,16 milliards d'euros dans des fonds de placement mixtes. Et les fonds durables ont de plus en plus la cote. Il est possible qu'un fonds mixte enregistre de lourdes pertes. Ce type de produit n'offre en effet pas la moindre garantie de rendement ou de conservation du capital. Ceci étant, si vos parts devaient disparaître en raison d'une fraude par exemple (hypothèse pratiquement impossible compte tenu des mécanismes de contrôle internes et externes existants), vous seriez néanmoins couvert par un régime de protection des investisseurs, et ce jusqu'à un montant de 20.000 euros par personne et par institution financière. Ceci vaut aussi bien pour les actions que les obligations et les fonds. A noter que sur le plan juridique, ces titres restent votre propriété, alors que les comptes d'épargne et les assurances-vie de la branche 21, par exemple, figurent au bilan de l'institution financière. Vous êtes redevables de frais d'entrée et de gestion ainsi que, parfois, d'une commission de performance. Les frais d'entrée varient d'une banque à l'autre. Ceux de gestion et les commissions de performance sont déjà déduits dans le rendement affiché. Vous ne déboursez pas de taxe boursière lorsque vous achetez des parts au moment où elles sont émises. Lorsque vous les revendez, par contre, le fisc prélève une taxe sur les opérations de Bourse de 1,32% sur la valeur des parts du fonds hors dividende (capitalisation), un plafond de 4.000 euros étant appliqué par transaction. Si le fonds distribue un dividende (distribution), vous devrez payer 30% de précompte mobilier sur celui-ci. Et lorsque vous vendez, on vous prélève 30% sur les plus-values de la part obligataire du fonds. Si celui-ci ne calcule pas la plus-value de la partie obligataire, l'investisseur paie par ailleurs l'impôt au prorata du pourcentage d'obligations en portefeuille ou, dans certains cas, sur la plus-value totale. "Les fonds de placement mixtes et les fonds de placement en général constituent le plus grand groupe de produits financiers durables", déclare Tom Van den Berghe de l'agence belge qui attribue des labels durables aux produits bancaires et d'assurance. Il est également plus facile de rendre un fonds durable plutôt que toute une institution financière. Par exemple, les fonds d'épargne-pension de Belfius, BNP Paribas Fortis, Crelan, KBC, ING et VDK se sont déjà vu décerner le label Towards Sustainability. > Lire aussi: Investir en 2022: ne mettez pas vos oeufs dans le même panier