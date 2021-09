Chaque semaine, vous pouvez interroger les spécialistes en investissements de l'Initié de la Bourse. Nous reprenons ci-après quelques-unes des questions reçues récemment et les réponses données.

Le cours de Bone Therapeutics risque-t-il de continuer à baisser ?

Il est fort à craindre que le cours s'enlise quelque temps. Les premières nouvelles sont désormais attendues fin 2022 pour l'Allob. Bone Therapeutics recherche d'autres traitements potentiels mais les perspectives sont encore plus lointaines. De plus, même avec l'aide de la Banque européenne d'investissement, la société biotechnologique risque de devoir lever des fonds dans le courant de l'année prochaine.

Que pensez-vous du fonds Allianz Immo Invest, est-ce le moment de vendre ?

En l'absence de remontée des taux, le contexte reste plutôt favorable pour l'immobilier. On observe toutefois un écart grandissant entre segment, notamment en raison du développement de l'e-commerce : l'immobilier commercial de périphérie est à la traîne, les entrepôts sont au sommet. Comme Allianz Immo Invest est surtout positionné sur l'immobilier logistique (36%) et l'immobilier de santé (31%), qui profite du vieillissement de la population, il n'y a aucune hâte à prendre ses bénéfices.

Faut-il réduire les positions en or et en argent ?

À court terme, l'Initié de la Bourse envisage en effet de limiter les positions sur les métaux précieux. La perspective d'une réduction des soutiens monétaires de la Réserve fédérale américaine pèse depuis quelque temps sur les cours de l'or et de l'argent. On peut craindre que cette tendance se poursuivra au cours des 3 à 6 prochains avec le lancement de ce fameux tapering.

