Devenues très populaires dans un contexte de taux bas, les sociétés immobilières sont-elles aussi solides qu'il y paraît ? La décision de Berlin de geler les loyers a suffi à ébranler les géants allemands de l'immobilier résidentiel.

Stoxx Ltd a annoncé la semaine dernière la révision périodique du Stoxx 600 Europe, l'indice paneuropéen le plus suivi. L'identité des huit sortants est très disparate, allant du groupe français BIC à la banque danoise Jyske Bank en passant par le groupe de médias allemand Axel Springer ou le géant néerlandais du dragage Boskalis. Du côté des sociétés qui intégreront le Stoxx 600 à partir du 23 septembre, on compte deux nouveaux venus belges (Elia et Aedifica), ce qui portera le total de valeurs noir-jaune-rouge à 18, et surtout quatre sociétés immobilières, à savoir Aedifica, Allreal (Suisse), Alstria Office (Allemagne) et Immofinanz (Autriche).

