Trouvez la banque qui vous convient

Les banques revoient généralement leurs tarifs à l'issue de chaque trimestre. La plupart ont toutefois décidé de les laisser, pour cette fois, inchangés. " Six d'entre elles ont néanmoins relevé un certain nombre de prix au 1er janvier, annonce Wouter Vanderheere, managing director et cofondateur du site de comparaison TopCompare. Il s'agit de BNP Paribas Fortis, de ses filiales Hello bank! et bpost banque, d'ING, d'Axa Banque et de la Banque Nagelmackers. " Quelques jours plus tard, Deutsche Bank a rendu payant son compte à vue gratuit DB Max.

...