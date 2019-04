Umicore, Melexis en Ahold Delhaize sanctionnés en bourse

Les investisseurs sont refroidis par les mauvais résultats d'Umicore, Melexis et Ahold Delhaize, annoncés juste après le week-end de Pâques. Umicore, groupe spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage, qui a lancé une alerte sur résultats, a été particulièrement touché: le titre a ainsi chuté de 15% à l'ouverture de la bourse, soit la plus forte baisse en 10 ans.

Illustration