Plusieurs petites sociétés affichent le "family office" parmi les services proposés à leurs clients, à titre accessoire ou principal. Non reconnue officiellement en Belgique, pas plus qu'au niveau européen, la notion reste cependant floue.

Le concept de family office est apparu au 19e siècle ou au début du 20e, suivant les sources. En réalité, à en croire l' EY Family Office Guide, il remonterait au... sixième siècle, quand la gestion de la fortune d'un roi anglo-saxon fut confiée à un steward (intendant) dédié à cette tâche. C'est cependant bien au 19e siècle que remonte la création du premier family office en version moderne. Non pas en 1882 avec les Rockefeller, comme souvent affirmé parce que l'institution reste un modèle, mais déjà en 1838, avec la création de The House of Morgan, pour gérer les biens et collections de la famille dont le nom reste attaché à une des principales institutions financières du monde : JP Morgan.

...