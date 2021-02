Après des années de spéculation, Vivendi a enfin confirmé la prochaine introduction en Bourse de sa filiale Universal Music Group (UMG).

Concrètement, le conglomérat français va distribuer 60% d'UMG à ses actionnaires et demander la cotation des titres sur Euronext Amsterdam. Il cible une valorisation globale de 30 milliards d'euros, en ligne avec le prix de 3 milliards pour la vente de deux participations de 10% à un consortium emmené par le groupe chinois Tencent en 2020 et en 2021. Cette opération est extrêmement symbolique à plus d'un titre. Tout d'abord, cela scelle auprès des investisseurs le retour de l'industrie du disque qui a su renouer avec la croissance grâce au streaming après avoir longtemps souffert de la chute des ventes de CD. Selon l'IFPI qui représente l'industrie musicale au niveau mondial, la croissance était de 8,2% en 2019 grâce à un bond de 23% des revenus du streaming qui ont généré pour la première fois la majorité des reve-nus du secteur. Le second symbole fort tient aux protagonistes. Vivendi Universal est indissociablement lié aux extravagances de J6M, tel que les Guignols de l'info surnomment Jean-Marie Messier (pour J.-M. M. moi-même maître du monde). Ayant transformé la vénérable Compagnie générale des Eaux en géant mondial des médias, il fut poussé à la démission en début de ce siècle alors que les très coûteuses acquisitions avaient fait plonger les comptes très largement dans le rouge. Voilà qui a de quoi rappeler les investisseurs à une certaine prudence notamment face aux offres de titres détournées par le biais de SPAC ou à des promesses de croissance exponentielles. Enfin, le fait que Vivendi décide d'introduire UMG sur Euronext Amsterdam témoigne de l'attrait pour la place amstellodamoise qui multiplie les introductions en Bourse et a détrôné Londres dans le négoce d'actions en Europe.